الكرة الطائرة، كواليس صادمة في أزمة استبعاد لاعب الزمالك من معسكر المنتخب

الكرة الطائرة، سيطرت أزمة جديدة على أروقة اتحاد الكرة الطائرة خلال الساعات الأخيرة، بعد استبعاد محمد عادل لاعب الزمالك من معسكر منتخب مصر، المقام حاليا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقبلة.

أسباب فنية وانضباطية

وطبقا لرواية اتحاد الكرة الطائرة، فأن اللاعب تم استبعاده لأسباب فنية وانضباطية، أبرزها تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ وعدم جاهزيته لتمثيل المنتخب في بطولة بحجم كأس العالم، بالإضافة إلى خروجه المتكرر عن النص داخل المعسكر وعدم التزامه بالتعليمات، الأمر الذي أثّر سلبًا على أجواء معسكر المنتخب.

وتضمنت رواية الاتحاد، أن "دولا" استغل مكانته كقائد للفريق لبث أجواء سلبية بين اللاعبين ونقل أحاديث مغلوطة للجهاز الفني، ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني، كما تكرر خروجه من المعسكر دون إذن وتأخره عن الالتحاق بمعسكر سلوفينيا.

وجاء في الرواية الرسمية أيضا، أن اتحاد الكرة الطائرة سبق أن تدخل لتخفيف عقوبات وقعت على اللاعب حفاظًا على مستقبله، إلا أن استمرار التجاوزات دفع الجهاز الفني إلى استبعاده نهائيًا من القائمة الدولية، حفاظًا على الانضباط واستقرار المنتخب قبل البطولة العالمية.

مصدر يدافع عن اللاعب

وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر مقرب من اللاعب، أن الرواية التي تبناها الاتحاد المصري للكرة الطائرة كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب طوال فترة تواجده بالمنتخب لم يصدر عنه ما يشير إلى عدم الإلتزام.

وأوضح المصدر، أن الخلاف بين اللاعب والاتحاد جاء بعد اعتراض محمد عادل على خروج عدد من اللاعبين خارج المعسكر وترددهم على أماكن لا تليق بلاعبي منتخب مصر، وأن الاتحاد عاقب اللاعب بالاستبعاد من معسكر منتخب مصر.

وأضاف المصدر، أن ما تردد عن استبعاد اللاعب لأسباب فنية غير صحيح، وأن محمد عادل يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، وأن مستواه يؤهله للعب أساسي في منتخب مصر، مهما كانت قوة المنافسين، وأن تبرير القرار بتراجع المستوى الفني هو أمر غير مقبول تماما.

رد فعل الزمالك

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك منع اللاعب من الرد على قرار استبعاده، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر.

