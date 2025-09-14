كيف يستعد الأهلي لعمومية الجمعة؟

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، تهدف هذه الترتيبات إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت.

وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.

يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في يوم مهم للمشاركة في رسم مستقبل النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

والتقى النادي الأهلي أمام نظيره نادي إنبي في 53 مباراة قبل مواجهة اليوم، نجح من خلالها المارد الأحمر في الفوز بـ 37 مباراة وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات بينما تعادل الفريقين في 10 مواجهات،

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.