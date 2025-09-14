بمشاركة مصر، الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة غدا

تستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة غدا الاثنين، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي سينعقد اليوم الأحد.

العاصمة القطرية الدوحة

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

القمة العربية الإسلامية الطارئة

كانت قطر قد تعرضت لعدوان إسرائيلي جبان استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

السيسي يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير دولة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور تعرض قطر للعدوان الإسرائيلي، اتصالًا هاتفيًّا بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. كما أكد سيادته دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أطلع الأمير الرئيس على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر، حيث توافق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسئولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفج، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



