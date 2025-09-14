الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

لامين يامال نجم برشلونة
لامين يامال نجم برشلونة

الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة اليوم الأحد، نظيره فالنسيا على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

ويسعى  برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، للفوز أمام فالنسيا بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1 لمطاردة ريال مدريد علي قمة جدول الترتيب.

ويفتقد برشلونة خدمات النجم لامين يامال أمام فالنسيا بعدما أعلن المدرب هانز فليك، أنه يعاني من إصابة ستجبره على الغياب عن مباراة اليوم، وربما نيوكاسل يونايتد يوم الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، كاسادو.

خط الوسط الهجومي: فيرمين لوبيز، داني أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس. 

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة.

أما فالنسيا، يتواجد بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 4 نقاط بجدول الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة وفالنسيا برشلونة فالنسيا لامين يامال الليجا مباراة برشلونة وفالنسيا برشلونة ضد فالنسيا مباراة برشلونة ضد فالنسيا برشلونة أمام فالنسيا مباراة برشلونة أمام فالنسيا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

ريال مدريد في الصدارة، ترتيب الدوري الإسباني وموقف برشلونة

صدمة في باريس سان جيرمان لغياب ديمبلي ودوي عن مواجهة برشلونة

أزمة في برشلونة، غياب يامال عن مباراة فريقه أمام فالنسيا غدا (فيديو)

فالنسيا يصب غضبه على الليجا بسبب برشلونة

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads