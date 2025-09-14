موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة اليوم الأحد، نظيره فالنسيا على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

ويسعى برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، للفوز أمام فالنسيا بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1 لمطاردة ريال مدريد علي قمة جدول الترتيب.

ويفتقد برشلونة خدمات النجم لامين يامال أمام فالنسيا بعدما أعلن المدرب هانز فليك، أنه يعاني من إصابة ستجبره على الغياب عن مباراة اليوم، وربما نيوكاسل يونايتد يوم الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، كاسادو.

خط الوسط الهجومي: فيرمين لوبيز، داني أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني



تذاع مباراة برشلونة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة.

أما فالنسيا، يتواجد بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 4 نقاط بجدول الترتيب.

