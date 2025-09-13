محلل سياسي يكشف دلالة اغتيال الناشط الأمريكي المتطرف تشارلي كريك

أكد الدكتور ماهر الصافي، المحلل السياسي، أن الجرائم الإسرائيلية في غزة غيّرت الصورة الذهنية عنها في الغرب، وأشعلت موجة احتجاجات كبرى ضد سياساتها.

تصريحات السيسي بشأن الوساطة المصرية القطرية وحرب غزة

وأوضح أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم الوساطة المصرية والقطرية تمثل بارقة أمل لإدخال المساعدات ووقف الحرب.

تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي

وأضاف الصافي أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي، خاصة مع تمدد إسرائيل واستهدافها للجميع، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي منذ 2014 لإنشاء هذه القوة باتت أكثر إلحاحًا اليوم.



اغتيال النشاط تشارلي كريك

ولفت إلي أن اغتيال الناشط السياسي الأمريكي المتطرف تشارلي كريك، وهو أحد أبرز المؤيدين لترامب ونتنياهو، دليل على الدعم المطلق الذي يتلقاه كريك من التيارات الصهيونية، ويؤكد أن هذا الحادث يعكس تغيرًا في الصورة الذهنية لدى العالم الغربي عن إسرائيل، فالجرائم التي ترتكبها في غزة، من قتل وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني، حركت الشارع العالمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم، على قناة "الشمس 2"، أن هذا السخط العالمي على سياسات إسرائيل بات واضحًا في الاحتجاجات التي تخرج في مختلف المدن الغربية، والتي باتت تنظر إلى إسرائيل على أنها ترتكب جرائم حرب.

​ولفت إلى أن قطر ستعود إلى دورها كوسيط ولن تتخلى عن الملف، لأن انسحابها سيؤثر بشكل كبير على القضية الفلسطينية، ويضع مصير السكان في غزة على المحك، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر.

موقف الفصائل الفلسطينية

​وعن موقف الفصائل الفلسطينية، أشار إلى أن الوفد المفاوض الوحيد هو فصيل حركة حماس، معتقدًا أنه لو تم تسليم هذا الملف إلى جهات أخرى مثل منظمة التحرير الفلسطينية أو مصر، لما وصل الحال إلى هذا التدمير، موضحًا أننا نشهد حاليًا إعادة رسم لخريطة التحالفات الدولية، مشيرًا إلى وجود تحالفات جديدة تظهر على الساحة العالمية، مثل تحالف البريكس، الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن هناك تحركات دولية تهدف إلى تغيير شكل القوة الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتجه نحو تعدد الأقطاب، مؤكدًا على ضرورة وجود قوة عربية مشتركة قادرة على حماية الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى هذا التشكيل منذ عام 2014، ورغم أن هذه الدعوة لم تلقَ التوافق اللازم حينها، إلا أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة إيجاد هذه القوة في ظل غياب الجيوش الوطنية، موجهًا رسالة إلى الأمة العربية، أكد فيها على ضرورة الوحدة العربية، ونبذ الخلافات، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة خطيرة.

​ودعا إلى الالتفاف حول الرؤية المصرية لمصير الدول العربية، والحذر من سياسة إسرائيل التي تتمدد وتستهدف الجميع.



