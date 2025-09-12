الجمعة 12 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

ترامب وكيرك، فيتو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

وقال ترامب في مقابلة على الهواء مباشرة لشبكة «فوكس نيوز»: "بدرجة عالية من اليقين، أعتقد أننا قبضنا عليه.. شخص مقرب جد من المشتبه به هو من أبلغ السلطات عنه"، داعيا إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني في حال إدانته.

وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل "كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس" على اغتياله، مشيرا، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه "مؤشّرا" على دوافع مطلق النار.

نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا

وكانت الشرطة الفيدرالية أعلنت أنّها تتابع خيوطا عديدة في تحقيقاتها.

وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأمريكي ينظر إليه كـ"شهيد"، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.

