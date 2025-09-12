رئيس وزراء قطر: مَن يحكمون إسرائيل اليوم لا يهتمون بالمحتجزين

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وزير الخارجية)، إن الذين يحكمون إسرائيل اليوم لا يهتمون بالمحتجزين في قطاع غزة وليس ذلك ضمن أولوياتهم.

وأضاف آل ثاني، في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على بلاده الذي وقع الثلاثاء الماضي: "يجب ألا نستسلم لغطرسة المتطرفين وأن نسعى سعيًا حثيثًا نحو حل الدولتين"، لافتًا إلى أن إسرائيل بقيادة المتطرفين المتعطشين للدماء تجاوزت الحدود والقوانين الدولية.

فيما ثمَّن رئيس الوزراء القطري، تضامن أعضاء مجلس الأمن مع بلاده عقب الهجوم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هجوم إسرائيل الغادر استهدف مباني معروفة للجميع بأنها مقر لوفد حماس المفاوض.

وتابع: “قادة إسرائيل مصابون بالغرور وسكرة القوة لأنهم ضمنوا الإفلات من العقاب، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خرج بتبريرات شائنة وتفسيرات مغلوطة للعدوان”.

وأكد أن هجوم إسرائيل يضع النظام الدولي بكامله أمام اختبار كبير، وما حدث يمثل انتهاكًا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الهجوم على الدوحة انتهاك لسيادة دولة عضو بالأمم المتحدة نفذته قيادة متطرفة، وتؤكد دولة قطر أنها ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، مختتمًا: “اخترنا السلام منهجًا ولن يردعنا عنه دعاة الحرب والدمار”.

