وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.

وتم استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام داخل محافظة البحيرة، خاصة في مجال الغزل والنسيج، ومن بينها مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وتوسعات شركة مصر للحرير الصناعي، كما تم التطرق إلى المشروعات التي نفذتها شركات المقاولات التابعة مؤخرًا بالمحافظة، ومنها كوبري "دسونس أم دينار" الذي أنجزته شركة النصر للمقاولات (حسن علام).

تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمشروعات التطوير الصناعي والاستثماري في نطاقها، مشيرة إلى أن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا يعد مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، موضحة أن المحافظة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن شركة "مصر للغزل والنسيج" تُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة التصدير، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

استعادة الريادة المصرية عالميا في صناعة الغزل

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا تمثل أحد أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتشهد تطويرا شاملا يأتي في إطار المشروع القومي لإحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم مع محافظة البحيرة في تهيئة البيئة الداعمة لنجاح هذه المشروعات، ومؤكدا الحرص على تعزيز التكامل بين الأدوار التنفيذية في المحافظات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.