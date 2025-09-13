البنك المركزي الصيني يضخ 84.5 مليار دولار لتعزيز سيولة المصارف

تدخل البنك المركزي الصيني، من جديد، مقررا ضخ سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.5 مليار دولار) يوم الاثنين المقبل، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للصين.

ستستمر العملية لمدة ستة أشهر، وتجرى باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة، وأسعار الفائدة، والعطاءات متعددة الأسعار.

وأدخل البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر العام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهريًا بمدة لا تتجاوز سنة.

وأدى هذا الخيار إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للصين بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.

وإعادة الشراء العكسية هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

القروض الصينية المقومة باليوان

ارتفعت القروض الصينية المقومة باليوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بقيمة 13.5 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار).

كما نمت قروض الأسر بـ711 مليار يوان، وزادت القروض للشركات والمؤسسات العامة بـ12.22 تريليون يوان، وفقًا للبنك المركزي.

وبلغت قروض اليوان المستحقة 269.1 تريليون يوان في نهاية شهر أغسطس الماضي، بنمو 6.8% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر «إم 2» وهو مقياس واسع النطاق من المعروض النقدي الذي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 331.98 تريليون يوان في نهاية أغسطس.

وبلغ مؤشر «إم 1» الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لمؤسسات الدفع غير المصرفية 111.23 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، بزيادة 6% على أساس سنوي.

وازداد مؤشر «إم 0» الذي يقيس السيولة النقدية المتداولة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى 13.34 تريليون يوان في نهاية أغسطس.

وارتفعت ودائع اليوان 20.5 تريليون يوان منذ يناير وحتى أغسطس الماضيين، حيث أسهمت ودائع الأسر بـ9.77 تريليون يوان من الرقم المذكور.

دعم 5 قطاعات خلال 2025

زادت الصين دعمها الائتماني لخمس قطاعات رئيسية خلال العام الجاري، حيث القروض الموجهة لقطاع العلوم والتكنولوجيا 12.5%، وقطاع التنمية الخضراء 25.5% وقطاع التمويل الشامل 11.5% وقطاع رعاية المسنين 43% ثم قطاع الاقتصاد الرقمي 11.5%، حسب تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 الصادر عن البنك المركزي الصيني.

وخلال النصف الأول، بلغ إجمالي القروض القائمة في قطاع العلوم والتكنولوجيا 44.1 تريليون يوان (نحو 6.2 تريليون دولار)، بنمو 12.5% على أساس سنوي، أي أعلى بواقع 5.8 نقطة مئوية من معدل نمو القروض الإجمالي.

كما واصلت القروض الممنوحة لقطاعي رعاية المسنين والاقتصاد الرقمي تجاوز وتيرة التوسع الائتماني الإجمالي، وفقا للتقرير.

تشجيع الإنفاق والاستهلاك

يتدخل المركزي الصيني منذ أشهر في سوق النقد، للحفاظ على توازنات سعر صرف العملة المحلية، وتوفير السيولة للحفاظ على عملاء البنوك المحلية، وتشجيع الإنفاق والاستهلاك، ويُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات تراجع.

ويُسمح لليوان في السوق الفورية الصينية للنقد الأجنبي بالارتفاع أو الانخفاض 2% من سعر التعادل المركزي كل يوم تداول.

