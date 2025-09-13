السبت 13 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال يكثف هجماته على مدينة غزة وسط نزوح كثيف للسكان

كاتس،فيتو
كاتس،فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،  إن "الإعصار يواصل ضرب غزة".


وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "يستمر الإعصار في ضرب غزة، وهو ما أدى إلى انهيار  برج النور، وإن سكان غزة  مجبرون على الإخلاء والنزوح جنوبًا".

 

وأضاف أن إسرائيل مستمرة في تدمير البنية التحتية "حتى يتم إخضاع حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".


من جهتها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن إسرائيل تقوم بإخلاء أحياء بأكملها من السكان في مدينتي غزة وجباليا شمال قطاع غزة.


وأردفت "الأونروا" عبر "إكس" أن أكثر من 86% من مساحة مدينة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو تحولت إلى مناطق عسكرية إسرائيلية، ما يترك السكان دون أي مكان آمن للجوء إليه.


يشار إلى أن المركز الفلسطيني للإعلام كان أفاد بوقت سابق السبت بأن الطائرات الإسرائيلية "دمرت برج النور السكني المقصوف سابقًا قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".


 

