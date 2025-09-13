السبت 13 سبتمبر 2025
الاحتلال يدمر برجا سكنيا و3 مراكز إيواء و20 بناية بمدينة غزة منذ صباح اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر برجا سكنيا و3 مراكز إيواء وأكثر من 20 بناية في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

 

إسرائيل دمرت 70 برجا وبناية سكنية في غزة منذ مطلع سبتمبر

قالت حركة حماس، مساء اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي دمرت 70 برجا وبناية سكنية في قطاع غزة بشكل كامل منذ مطلع سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

