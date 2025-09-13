إصابة ما لا يقل عن 25 شخصا في انفجار ضخم هز العاصمة الإسبانية مدريد (صور)

أفادت تقارير إخبارية، بإصابة ما لا يقل عن 25 شخصًا في انفجار غاز ضخم، وقع في إحدى الحانات في مدريد بإسبانيا.

وقال الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني: إن فرق الإطفاء تعمل على إزالة الأنقاض في المبنى الواقع في حي فاليكاس. ونشر لقطات لسقف الحانة المنهار جزئيا والطوب المتناثر على الأرض.

ودمر الانفجار الأبواب، فيما تناثرت شظايا الزجاج على الطريق في الخارج.

وعالج الدفاع المدني 21 شخصا. وأوضح أن ثلاثة من المصابين في حالة "خطرة" واثنان في حالة "يحتمل أنها خطرة".

وأضاف أنه تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة لدعم جهود الاستجابة.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة غاز بالمكسيك إلى 94 متوف ومصاب

في سياق آخر، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار شاحنة غاز فى منطقة "إزتابالابا" بالعاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتى" إلى أربعة متوفى على الأقل و90 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن عمدة مدينة "مكسيكو سيتي" كلارا بروجادا وصفت هذا الحادث بـ"المروع"، مشيرة إلى أن المصابين يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

انقلاب شاحنة تنقل 49 ألفا و500 لتر من الغاز

من جانبها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن تعازيها لعائلات القتلى جراء الحادث، كما تقدمت بالشكر لفرق الطوارئ على الجهود التي بذلوها من أجل إنقاذ الضحايا.

ووقع الانفجار بعدما انقلبت الشاحنة التي كانت تنقل 49 ألفا و500 لتر من الغاز، على أحد الطرق السريعة التي تربط بين العاصمة "مكسيكو سيتي" ومدينة "بويبلا".

