من بينها الصين، المكسيك تدرس فرض رسوم جمركية على بعض الدول الآسيوية

قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي لها: إن بلادها تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي لا تربطها بها اتفاقية تجارية، بما في ذلك الصين، وستكون الرسوم الجديدة ضمن ما يعرف بـ"خطة المكسيك"، وهو برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية والتنمية الصناعية.

وأضافت: "ندرس الرسوم الجمركية ضمن خطة المكسيك التي اقترحناها منذ تولينا السلطة"، بحسب وكالة بلومبرج.

وأكدت أن الصين من بين الدول التي لا تربطها بالمكسيك اتفاقية تجارية، لكنها ليست الوحيدة.

وأضافت شينباوم، أن القطاعات التي ستطالها الرسوم الجديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، دون تحديد نسب الرسوم أو موعد التفاصيل الإضافية.

رفع الرسوم على واردات الدول الآسيوية

ذكرت "بلومبرج" الأسبوع الماضي، أن الحكومة المكسيكية تخطط لرفع الرسوم الجمركية على بعض الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين، ضمن مقترح ميزانية 2026 المقرر تقديمها هذا الشهر.

حماية الشركات الوطنية

وتهدف الرسوم الإضافية التي ستشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل السيارات والمنسوجات والبلاستيك إلى حماية الشركات الوطنية من الواردات الرخيصة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مفيد للطرفين، وثماره تصب في مصلحة الشعبين".

وتابع خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين عقد اليوم الجمعة: "تؤيد الصين عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع وتعارض الأحادية والحماية التجارية بأي شكل".

ومن المقرر أن ترسل إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم، مسودة مقترح الإيرادات ضمن مشروع الموازنة العامة إلى الكونجرس بحلول 8 سبتمبر، ورغم أن خطة الموازنة ستحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، فإن حزب شينباوم وحلفاءه يمتلكون أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ومن المرجح أن يحد ذلك من التعديلات التي قد يجريها النواب.

