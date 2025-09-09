فرقة "ناياري" المكسيكية تقدم عرضًا فلكلوريًا بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة عرضًا استثنائيًا للفرقة الفلكلورية المكسيكية "ناياري". يهدف العرض إلى نقل الجمهور في رحلة موسيقية وراقصة إلى قلب المكسيك، حيث يمتزج الإيقاع بالحركة والألوان الزاهية.

من المقرر أن يُقام العرض يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بمسرح المكتبة الكائن بالدور الثالث.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة عرضًا فنيًا غنيًا بأجمل الرقصات الشعبية المكسيكية التي تعكس جمال التراث المكسيكي وروح الفرح اللاتيني. ومن المتوقع أن تكون الأمسية تجربة ثقافية لا تُنسى.

وتقام الفعالية بمقر المكتبة الكائن في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا)، المتفرع من شارع النيل بالجيزة.

