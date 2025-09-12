الجمعة 12 سبتمبر 2025
إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريحات نتنياهو

استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد ردًا على تصريحات صدرت حديثًا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إسبانيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "وزير الخارجية استدعى صباح اليوم القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا ليرفض رفضًا قاطعًا التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، وفق رويترز.

وقبل وقت سابق زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصريح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بأن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية لوقف حربنا ضد حماس تهديد لنا بإلابادة.

وقررت الحكومة الإسبانية منع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

منع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

 وأعلن وزير الخارجية الإسباني أن بلاده أصدرت قرارا بمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

وأوضح أن الوضع في غزة يتدهور يوما بعد الآخر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدمر مناطق كاملة في غزة حتى تصبح الحياة مستحيلة.

 أسبانيا أوقفت تجارة السلاح مع إسرائيل

 وكشف أن أسبانيا أوقفت تجارة السلاح مع إسرائيل وتقود جهدا دوليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن حكومة بلاده أقرت مجموعة إجراءات ضد إبادة الشعب الفلسطيني.

