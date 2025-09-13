السبت 13 سبتمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد 5 مصابين في قصف لمسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين بخان يونس

الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو
الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو

أعلن مستشفى الهلال الأحمر الميداني في غزة عن استشهاد 5 مصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 29 بمدينة غزة.

 

38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

