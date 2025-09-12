الأونروا: المدنيون في غزة عالقون بلا مكان آمن

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن المدنيين عالقون بلا مكان آمن يلجأون إليه في قطاع غزة.

وأوضحت أن غزة تواجه ظروفا قاسية وانعداما متزايدا للأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل فوات الأوان.

14 شهيدا في غارة على منزل شمالي مدينة غزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة.

أمس الخميس، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بأن 39 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 27 بمدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,718 شهيدا و163,859 مصابا.

وأكدت الوزارة أن الأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار الهجمات وصعوبة وصول فرق الإسعاف إلى العديد من المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفاة 6 أشخاص بينهم طفل بسبب المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، وفاة ستة أشخاص بينهم طفل، نتيجة التجويع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ونقص المساعدات الغذائية والدوائية يفاقمان الوضع الإنساني في القطاع، محذرة من أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع ما لم يتم إدخال إمدادات عاجلة تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية.

