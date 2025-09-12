السبت 13 سبتمبر 2025
استشهاد 65 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال من بينهم 48 في مدينة غزة

غزة، فيتو
أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم  بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، اليوم الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت قد أكدت مصادر في مستشفيات غزة قبل وقت سابق استشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة وشمال القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

الاحتلال العدوان الاسرائيلي علي غزة جهاز الإسعاف والطوارئ جيش الاحتلال حي الشيخ رضوان

