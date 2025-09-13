السبت 13 سبتمبر 2025
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان

سيارة اسعاف -صورة
سيارة اسعاف -صورة ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على بعد 5 كيلومترات من كمين السباعية، على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة.

بلاغ بالواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع الحادث فى نطاق مركز إدفو، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، بينها 5 سيارات من محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لإجراء الفحوصات والإسعافات العاجلة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

