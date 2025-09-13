إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على بعد 5 كيلومترات من كمين السباعية، على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة.

بلاغ بالواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع الحادث فى نطاق مركز إدفو، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، بينها 5 سيارات من محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لإجراء الفحوصات والإسعافات العاجلة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.