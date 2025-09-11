حملة أمنية بأسوان استهدفت بؤرة إجرامية خطيرة

شنت مديرية أمن أسوان بحملة مكبرة بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان استهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة، أسفرت عن ضبط "عبده رسلي" المتهم بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة وخفيفة، وكذا ضبط عنصرين آخرين.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

ونجحت الحملة فى ضبط رشاش جرنوف، وعدد ٤ بندقية آلي، وعدد ٥ قنبلة يدوية، كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الحشيش والهيروين والتامول، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين

وفى نفس السياق، واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة، ولا سيما في الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، والتى نجحت فى ضبط عدد من أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين لضوابط الإقامة أو قاموا بتصرفات غير قانونية.

فيما قامت المديرية بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة مرور أسوان لضبط قائدى المركبات المخالفة وخاصة من عربات التوك توك سواء المرخصة أو الغير مرخصة والتى تقوم بالسير فى الشوارع الغير مخصصة للسير فيها.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب الأسواني ومواجهة البلطجة، وفى إطار التنسيق المستمر بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى.

