الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة أمنية بأسوان استهدفت بؤرة إجرامية خطيرة

حملة أمنية في أسوان
حملة أمنية في أسوان

شنت مديرية أمن أسوان بحملة مكبرة بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان استهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة، أسفرت عن ضبط "عبده رسلي" المتهم بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة وخفيفة، وكذا ضبط عنصرين آخرين.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة 

ونجحت الحملة فى ضبط رشاش جرنوف، وعدد ٤ بندقية آلي، وعدد ٥ قنبلة يدوية، كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الحشيش والهيروين والتامول، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين

وفى نفس السياق، واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة، ولا سيما في الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، والتى نجحت فى ضبط عدد من أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين لضوابط الإقامة أو قاموا بتصرفات غير قانونية.

فيما قامت المديرية بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة مرور أسوان لضبط قائدى المركبات المخالفة وخاصة من عربات التوك توك سواء المرخصة أو الغير مرخصة والتى تقوم بالسير فى الشوارع الغير مخصصة للسير فيها.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب الأسواني ومواجهة البلطجة، وفى إطار التنسيق المستمر بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مخدرات امن حملة شرطة

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع ميدانيا معالجة هبوط أرضي بمحطة البشارية (صور)

محافظ أسوان يكرم أبطال الجودو لحصدهم مراكز متقدمة بالبطولة العربية للأندية

محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى (صور)

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads