محافظ أسوان يلتقي المواطنين بعد صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن في غرب سهيل

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن بغرب سهيل، وسط حضور كبير من أهالي القرية، وأيضًا المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والعسكرية والأمنية.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده.. يقولون مر وهذا الأثر"، حيث ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية.

وعقب أداء صلاة الجمعة، أكد اللواء إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان تشهد في هذه المرحلة نهضة كبيرة فى مختلف القطاعات بفضل الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية.

وشدد على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات، وهو ما يتطلب تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الشباب والأجيال الجديدة.

وأضاف محافظ أسوان بأن تواجد الدولة بجميع مؤسساتها وسط المواطنين يعكس الحرص على التواصل المباشر معهم، والاستماع لمطالبهم، ومشاركتهم المناسبات الدينية والإجتماعية بما يعزز من روح الانتماء لوطننا الغالى مصر.

وأشار الى أن خطبة الجمعة حملت رسالة بالغة الأهمية حول ضرورة أن يترك كل مواطن أثرًا إيجابيًا فى مجتمعه من خلال عمله وإخلاصه، وأن القدوة تبدأ من داخل الأسرة وتمتد لتشمل المدرسة ومكان العمل، وصولًا إلى المجتمع بأسره.

