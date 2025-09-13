السبت 13 سبتمبر 2025
الدفاعات الجوية بالسفارة الأمريكية بالعراق تسقط طائرة مسيرة مجهولة

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالعراق، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، بإسقاط الدفاعات الجوية في السفارة الأمريكية بالعراق طائرة مسيرة مجهولة قرب المحكمة الاتحادية في المنطقة الخضراء ببغداد.

 

الدفاعات الجوية في السفارة الأمريكية بالعراق

وبحسب صحيفة «السومرية» العراقية، كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة الطائرة المُسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

 

الطائرة لا تحمل أي مواد متفجرة وتستخدم للتصوير

وقال المصدر، إن المسيرة التي تم اسقاطها ضمن محيط المنطقة الخضراء عبارة عن (درون) تستخدم للتصوير.

وأكد المصدر، أن الطائرة لا تحمل أي مواد متفجرة وأسقطت بعد تفعيل الدفاعات الجوية الموجودة في السفارة الامريكية بالعراق، فوق مبنى المحكمة الاتحادية.

المنطقة الخضراء العراق بغداد العاصمة بغداد السفارة الأمريكية بالعراق

