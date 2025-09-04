الخميس 04 سبتمبر 2025
الجامعة العربية: انعقاد هيئة متابعة تنفيذ القرارات التابعة للقمة العربية برئاسة العراق

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية وذلك برئاسة جمهورية العراق الرئيس الحالي للقمة العربية، والتى مثلها الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وقبيل انطلاق  أعمال الدورة العادية (164) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

تنفيذ قرارات القمة العربية

وناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها 34 التي عقدت مؤخرا في بغداد.

تشكيل هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية

وتضم الهيئة العراق ( رئيسا ) وعضوية كل من السعودية رئيس القمة المقبلة والبحرين رئيس القمة السابقة، وترويكا مجلس الجامعة العربية الوزاري والذي يضم كلا من اليمن والأردن والإمارات، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وزراء الخارجية العراق مجلس الجامعة العربية القمة العربية الإمارات

