أسوة بمصر، العراق يشن حملة ضد صناع المحتوى الهابط لحماية قيم المجتمع

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن المباشرة بتنفيذ إجراءات محاسبة صناع المحتوى الهابط، استنادًا إلى توجيهات صادرة من مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تهدف إلى حماية القيم المجتمعية وصون الأمن الوطني.

العراق يشن حملة ضد صناع المحتوى الهابط

وجاء في بيان الجهاز، أن “دائرة الأمن الوقائي ومكافحة التطرف في جهاز الأمن الوطني باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق صناع المحتوى الهابط، وذلك بناءً على توجيه من مجلس القضاء الأعلى”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر، أمس الأربعاء، توجيهًا إلى جميع محاكم التحقيق في البلاد، بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ومحاسبة صناع المحتوى الهابط، مشدّدًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

وجاء في بيان المجلس أن “هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي ظاهرة نشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمس الذوق العام ويهدد القيم المجتمعية”.

دعوى قضائية لحجب تيك توك في مصر

وأكدت الجهات المختصة أن الحملات ستستمر بشكل مكثف، خاصة بعد تصاعد الأصوات المجتمعية المطالبة بوضع حد لما يتم تداوله من مواد مسيئة على الإنترنت تؤثر سلبًا على فئات الشباب والمراهقين.

واتخذت الحكومة العراقية هذه الخطوة في وقت تشن فيه وزارة الداخلية المصرية حملات لضبط صناع المحتوى الهابط في مصر.

وألقت الشرطة القبض على عدد من التيك توكر الذين قدموا محتوى هابط، وأجرت النيابة العامة تحقيقات معهم بعد ثبوت ضلوعهم في قضايا غسيل أموال.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي حسين المطعني، المحامي بالنقض، والتى تطالب فيها بوقف وتشغيل حجب تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل نطاق جمهورية مصر العربية.

وجاءت في الدعوى التي تطالب بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر أنه انطلاقًا من واجب الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية وحماية الأطفال والمجتمع، حيث أن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وبث المحتوى المخل بالآداب العامة.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور المصري في المواد 2 و10 و46 و67 و92، التي تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل. كما استندت إلى مواد قانون العقوبات 178، 269 مكرر، 278 التي تجرم نشر الفحش والتحريض على الفجور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إضافةً إلى قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار المطعني في الدعوى إلى سلسلة من الوقائع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من بينها:الابتزاز المالي والجنسي عبر البثوث المباشرة، واستغلال القاصرات مقابل أموال، وتحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات، وغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية والتحويلات المشبوهة، واستخدام المنصات للترويج للاتجار بالبشر والأعضاء، والتحريض على الانتحار والانحلال الخلقي.

كما رصدت الدعوى حالات انتحال الهوية، أبرزها القبض على شخصية تُدعى "ياسمين" الشهيرة بعبارة "تخلي الحجر يلين"، والتي تبين أنها ذكر انتحل هوية أنثى لخداع الجمهور عبر تيك توك، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون والأمن الأخلاقي والاجتماعي.

