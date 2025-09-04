الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" لتكنولوجيا الحُلي والمجوهرات بالعبور

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات التعليمية والفنية، ومتابعة ما تقدمهُ المدرسة من برامج تدريبية مُتخصصة للطلاب.

txt

بعد تداول فيديو للواقعة، محافظ الإسكندرية يوجه بمعالجة هبوط كوبري استانلي

txt

محافظ قنا يبحث تشغيل كورنيش النيل مع عدد من الشركات المتخصصة

وخلال جولته تفقد المحافظ المدرسة التي تضم مبنى مُخصصًا للدراسة الأكاديمية وآخر مجهزًا للتعليم العملي والتدريب، حيث تعمل المدرسة بنظام تعليمي متطور يعتمد على ٧٠٪ تدريبات عملية و٣٠٪ مواد أكاديمية.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول ما تقدمه من برامج متخصصة في تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات، والتي تهدف إلى تأهيل الطلاب وتأمين كوادر فنية مُدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكدًا أن المدرسة تُعد نموذجًا رائدًا للتعليم الفني التطبيقي الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للحصول على فرص عمل متميزة في واحدة من أهم الصناعات العالمية.

جاءت الجولة بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة مدير عام الأبنية التعليمية، ورأفت نصار رئيس مجلس إدارة المدرسة، ونصر عبد القادر المدير الأكاديمي للمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صناعة الذهب والمجوهرات محافظ القليوبية مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

صحة غزة: لم يتحرك أي طرف منذ إعلان المجاعة رسميا في القطاع

رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا من المياه المحلاة خلال 5 سنوات

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads