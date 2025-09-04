محافظ القليوبية يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" لتكنولوجيا الحُلي والمجوهرات بالعبور

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات التعليمية والفنية، ومتابعة ما تقدمهُ المدرسة من برامج تدريبية مُتخصصة للطلاب.

وخلال جولته تفقد المحافظ المدرسة التي تضم مبنى مُخصصًا للدراسة الأكاديمية وآخر مجهزًا للتعليم العملي والتدريب، حيث تعمل المدرسة بنظام تعليمي متطور يعتمد على ٧٠٪ تدريبات عملية و٣٠٪ مواد أكاديمية.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول ما تقدمه من برامج متخصصة في تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات، والتي تهدف إلى تأهيل الطلاب وتأمين كوادر فنية مُدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكدًا أن المدرسة تُعد نموذجًا رائدًا للتعليم الفني التطبيقي الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للحصول على فرص عمل متميزة في واحدة من أهم الصناعات العالمية.

جاءت الجولة بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة مدير عام الأبنية التعليمية، ورأفت نصار رئيس مجلس إدارة المدرسة، ونصر عبد القادر المدير الأكاديمي للمدرسة.

