السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بالقرب من مقابر عبد الرحيم القنائي بقنا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بسيارة ملاكي

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بالقرب من مقابر عبد الرحيم القنائي، دون وقوع خسائر بشرية.

 

تفاصيل الواقعة بقنا 

 وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب النيران في سيارة ملاكي بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت النيابة وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الحريق وملابساته.

