اليوم، قطع الكهرباء عن 6 قرى بمدينة الوقف في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، تنفيذ أعمال الصيانة محولات قرية المراشدة.

فصل التيار الكهربائي

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا.

وأوضحت أن القرى المتاثرة بفصل التيار الكهربائي هي:" البهايجة، الدندراوية، المداكير، المرشحات العبل، المأخذ، القلمينا".

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

