إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق إثر استنشاقهن غاز الكلور في قنا

أصيبت 3 سيدات، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر استنشاقهن غاز الكلور المستخدم في تنقية المياه نتيجة تسريب بخزانات محطة مياه الأوسط سمهود بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بإصابة 3 سيدات بحالات اختناق إثر استنشاقهن غاز الكلور المستخدم في تنقية المياه نتيجة تسريب بخزانات محطة مياه الأوسط سمهود بمركز أبوتشت.



بالانتقال والفحص تبين إصابة يامنة عطا أحمد حسين، 40 عاما، زينب أحمد شكري 37 عاما، بخيتة نصر الدين أحمد، 37 عاما، بحالة اختناق إثر استنشاقهن غاز الكلور المستخدم في تنقية المياه نتيجة تسريب بخزانات محطة مياه الأوسط سمهود بمركز أبوتشت، وجرى نقلهن إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

