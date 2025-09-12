أمن قنا يعثر على جثة طالبة بها طعنات آلة حادة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة طالبة بها طعنات آلة حادة داخل زراعات القصب في دائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا، بعد تغيبها 3 أيام.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بالعثور على جثة الطالبة المتغيبة بها طعنات آلة حادة داخل الزراعات في إحدى المناطق التابعة لدائرة بندر المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد تغيبها 3 أيام ملقاة داخل زراعات القصب وبها طعنات آلة حادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

