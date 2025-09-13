انهيار جزئي بعقار في المنصورة بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة، اليوم السبت، حادث انهيار جزئي بأحد العقارات الواقعة في نطاق حي غرب، حيث سقط جزء من سور بلكونة الطابق الثالث بأحد المنازل الكائنة بشارع العيوطي المتفرع من شارع المستشفى العام.

وفور وقوع الحادث، وجّه محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة التدخل ورفع الآثار الناتجة عن الواقعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وانتقل إلى موقع العقار كل من نائبي رئيس الحي، الدكتور طارق جاد والدكتورة رولا مدحت، يرافقهما طاقم عمل من الحي، برئاسة بلال ثروت نعيم مدير إدارة الأزمات والكوارث، ووليد عبادة مسؤول المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى الفنيين من الإدارة الهندسية وأعضاء لجنة المنشآت، وبحضور قوة أمنية من قسم أول المنصورة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار اقتصر على سور بلكونة الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتم على الفور إخلاء العقار وفرض كردون أمني حوله حرصًا على سلامة المارة، إلى جانب العمل على إزالة آثار الانهيار وإعادة فتح الشارع أمام المواطنين.

ووجّه رئيس حي غرب المنصورة الإدارة الهندسية بسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان سلامة المبنى وسلامة المواطنين في محيطه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.