قلق تحت القبة، هل يفرمل ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية على انتشارها؟

تقدم إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التأثير السلبي لقرار رفع أسعار الشحن الخاص بالسيارات الكهربائية.

رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية

واعتبر النائب أن القرار يمثل ضربة مباشرة لسوق السيارات الكهربائية في مصر، بعدما فقدت الميزة التنافسية الأهم لها وهي انخفاض تكلفة التشغيل والشحن مقارنة بالسيارات التقليدية.

التأثير على مبيعات السيارات الكهربائية

وقال عضو مجلس النواب: “أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة”، متابعا: أهم ميزة كانت بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن، لذلك لابد من إلغاء هذا القرار لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.

وأكد النائب أن السيارات الكهربائية فقدت أفضل ميزة كانت تتميز بها، وأن عدد السيارات الكهربائية التي تسير في مصر وصل إلى 13 ألف سيارة، وأن هذا الرقم ليس كبيرا، وبهذا القرار سيكون الإقبال على شراء السيارات ضعيف.

وطالب بإعادة التفكير في أسعار شحن السيارات الكهربائية بمصر، من أجل زيادة الطلب عليها، أو يتم تخفيض سعر السيارة نفسها بنسب كبيرة.

وتسائل عضو مجلس النواب: هل هناك خطط بديلة لدعم المواطن، مثل تخفيض سعر السيارات الكهربائية نفسها أو تقديم حوافز جمركية وضريبية تعوض عن ارتفاع أسعار الشحن؟.

وطالب بكشف الموقف من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في مصر بعد هذه القرارات والتي قد تنفر المستثمرين، قائلا: أين البعد البيئي في هذه السياسات؟ وكيف تتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية؟

وحذر من أن استمرار رفع أسعار الشحن يهدد مستقبل انتشار السيارات الكهربائية في مصر، ويجعلها حكرًا على فئات محدودة، وهو ما يتناقض مع توجه الدولة لإتاحة بدائل اقتصادية ونظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.