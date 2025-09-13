السبت 13 سبتمبر 2025
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم دورته الـ 15

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) عن أسماء لجنة تحكيم الدورة الخامسة عشر من المهرجان والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

 

تضم لجنة التحكيم عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وتتشكل اللجنة من المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

