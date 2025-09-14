الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

حصيلة حمراء، خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار الحرب في غزة كانت حصيلة حمراء للعديد من الأسواق الخليجية حيث سجلت مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً أسبوعيًّا متباينًا حيث تصدر المكاسب بورصتا الكويت ودبي.


بورصة الإمارات 

تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.19% مغلقًا عند 10,014.15 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.69%  مغلقًا عند 6,030.55 نقطة.
 

بورصة المملكة العربية السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.9% في  مغلقًا عند 10453 نقطة.
 

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 2.49%  مغلقًا عند 8716.63 نقطة.


بورصة البحرين 

ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.53%  مغلقًا عند 1,943.38 نقطة.


بورصة قطر 

تراجع مؤشر بورصة قطر 0.05%  مغلقًا عند 11,093.12 نقطة.

 

بورصة سلطنة عمان 

تراجع مؤشر بورصة مسقط 1.01% مغلقًا عند 5,072.81 نقطة والأسواق في انتظار قرار الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتي أتوقع أن يتم خفضها بـ25 نقطة أساس بسبب الضغوط المتوالية من الرئيس الأمريكي ولن تكون النسبة مرتفعة للحفاظ على جاذبية سندات وأذون الخزانة.

اذون الخزانة أسواق الخليج الاسواق الخليجية التوترات الجيوسياسية الرئيس الأمريكى قرار الفيدرالى

