الأحد 06 يوليو 2025
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اقتصاد

تعرف على أداء أبرز البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن أداء الأسواق الخليجية كان إيجابيا مع نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو والذي شهد العديد من الأحداث الجيوسياسية، موضحة أن يونيو شهد العديد من الحروب والأزمات السياسية العالمية.

 


ففي الإمارات


وأضافت أنه مع بداية شهر يوليو صعدت أسواق الأسهم الإماراتية حيث عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية مرتفعًا بنسبة 1.22% في 5 جلسات بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي العام بنسبة 0.96% إلى مستوى 9981.50 نقطة في أسبوع.


وفي المملكة العربية السعودية

 
وارتفع السوق السعودي بنسبة 1.59% أو ما يعادل 176.18 نقطة مقارنة بالأسبوع السابق وصولًا إلى مستوى 11244.45 نقطة بتعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو مقارنة مع 11068.27 نقطة الأسبوع الماضي.

 


وسجل السوق مكاسب سوقية 176.48 مليار ريال وصولًا إلى 9.265 تريليون ريال مقارنة مع 9.088 تريليون ريال الأسبوع السابق.


وسجلت قيم التداول ارتفاعًا وصولًا إلى 29.06 مليار ريال مقارنة مع 28.09 مليار ريال بالأسبوع الماضي ويسجل ارتفاعًا بنحو 3.44% بينما بلغت أحجام التداول تراجعًا بنسبة 1.16% مسجلة 1.48 مليار سهم مقابل 1.5 مليار سهم الأسبوع السابق.


وفي الكويت


تصدر مؤشر السوق الأول الكويتي ارتفاعات الأسواق الخليجية بنسبة 1.67% بحوالي 149.52 نقطة مختتمًا الأسبوع عند مستوى 9112.74 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.28% حوالي 105.98 نقطة إلى 8399.35 نقطة بينما سجل المؤشر الرئيس انخفاضًا بنحو 0.65% 47.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7203.64 نقطة.


وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 50.20 مليار دينار مسجلة ارتفاعًا بنحو حوالي 635 مليون دينار وسجلت قيم التداول 648.37 مليون دينار وكمية التداولات 3.06 مليار سهم عبر تنفيذ 155.60 ألف صفقة منفذة.

 

 

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