التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.

مدارس جديدة في قطاع الدواء

ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لـ تطوير التعليم التقني وتأهيل طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبرعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطواتها الثابتة نحو تطوير التعليم التقني التكنولوجي، بما يجعل خريجيه قوة بشرية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتضم المدارس جديدة في قطاع الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهي كالتالي:

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور – القليوبية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر – القاهرة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب – الإسكندرية.

- مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان – القاهرة.

وتنوه الوزارة عن أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من هنا، كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل من هنا .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.