العدد محدود، بنها الأهلية تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

أعلنت جامعة بنها الأهلية، عن فتح باب التقديم الورقي المباشر للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية، وذلك لعدد محدود من المقاعد بعدد من الكليات بالجامعة، وفقًا للحدود الدنيا المقررة.

تضمنت الكليات المتاح بها أماكن شاغرة ما يلي:

كلية طب الأسنان بحد أدنى 85%

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78% (المرحلة الثالثة من التنسيق)

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 70% (المرحلة الثالثة من التنسيق)

كلية الطب البيطري بحد أدنى 67%

كلية علوم الطاقة بحد أدنى 56%

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بحد أدنى 53%

كلية الفنون البصرية بحد أدنى 53%

ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم السبت 30 أغسطس 2025 ويستمر حتى اكتمال الأعداد المقررة، على أن يتم الاطلاع على التعليمات والمستندات المطلوبة عبر الرابط الرسمي للجامعة.

 

