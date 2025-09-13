جمعة الخطيب.. الأهلي يبدأ حشد عموميته لإقناع بيبو بالعدول عن قرار التنحي.. ياسين منصور يتصدر المشهد.. وموقف غامض لـ طاهر أبوزيد

يواصل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاتهم الودية اليوم السبت، لبحث أزمة اعتذار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء القادمة، وإقناعه بالعدول عن قراره.

الساعات المقبلة تشهد تطورات جديدة فى هذا الملف، خاصة وأن أكثر من عضو بالمجلس تواصل مع الخطيب اليوم لإقناعه بالعدول عن قراره.

كما بدأ النادي الأهلي ممثلا في مجلس إدارته حشد أعضاء الجمعية العمومية للحضور بكثافة الجمعة القادم لإقناع الخطيب بالعدول عن قراره من خلال مطالبته بالاستمرار في الترشح لفترة ثالثة.

بيان اعتذار الخطيب عن الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي أمس الجمعة، كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

من جانبه وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور، الجمعة المقبل؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ويناشد النادي الأهلي أعضاءه، بالعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقرره النظام الأساسي للنادي الأهلي.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي الجمعة بيانا رسميا بشأن قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات المقبلة للأحمر.

بيان مجلس إدارة الأهلي

وجاء بيان مجلس إدارة الأهلي كالتالي: “طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج”.

وواصل: “والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة”.

وأضاف: “ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية”.

كما يتصدر المشهد حاليا، حال تمسك الخطيب بقراره، اسم ياسين منصور، رجل الأعمال الشهير الذى سبق وأن تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الكرة فى ولاية الخطيب الحالية قبل أن يتقدم بالاعتذار بسبب الخلافات مع الخطيب على إدارة ملف كرة القدم.

كما اعتذر محمود طاهر عن الترشح في الانتخابات القادمة وفقا للمعلومات الصادرة من المقربين منه في الوقت الذي يستعد فيه خالد مرتجى لخوض معركة نائب الرئيس، ومازال طاهر أبوزيد يبحث موقفه بشأن خوض الانتخابات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.