متفوقا على بالمر وإيزاك، محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز الفردية بعدما توج بجائزة جديدة من موقع "ترانسفير ماركت"، عقب أدائه المميز في الموسم الماضي مع الريدز.

ويقوم  موقع "ترانسفير ماركت" سنويا بطرح استفتاء جماهيري لاختيار أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث حسم صلاح الجائزة لصالحه عن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصل على نسبة 70.3% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على جميع منافسيه.

وحل كول بالمر نجم تشيلسي وألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد في المركزين الثاني والثالث، بعدما نال كل منهما 4.9% فقط من الأصوات.

أرقام محمد صلاح

وجاء تتويج صلاح بعد موسم استثنائي، نجح خلاله في تسجيل 29 هدفا وصناعة 18 تمريرة حاسمة، ليصبح الهداف الأبرز وصانع الألعاب الأكثر تأثيرا في البريميرليج.

وعلق ستيفان بينكوفسكي، المدير الإقليمي لنادي ليفربول في المملكة المتحدة، على إنجاز صلاح قائلا: "ليفربول كان بلا منازع أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. 

وصلاح كان في صدارة هذا الهجوم الرائع، أرقامه لا تعكس كل شيء، فسرعته وقدرته على المراوغة تجعله لاعبا فريدا يثير إعجاب جماهير ليفربول وحتى مشجعي الفرق المنافسة."

وأضاف: "رغم بلوغه 33 عاما، إلا أن مستوى صلاح لم يتراجع، بل أثبت أنه ما زال أحد أفضل اللاعبين في العالم".

