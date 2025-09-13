السبت 13 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الكهرباء: الشبكة نجحت في استيعاب أحمال غير مسبوقة خلال فصل الصيف

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الموحدة للكهرباء آمنة وقوية ومستقرة، ونجحت فى مجابهة أحمال كهربائية غير مسبوقة خلال الصيف الجاري.

زيادة الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء 

 وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الموحدة للكهرباء تمكنت من استيعاب زيادات فى الاستهلاك لم تحدث من قبل، حيث قارب الحمل الأقصى على 4 آلاف ميجاوات، وتم التعامل مع ذلك من خلال الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والتى تم العمل عليها قبل بدء الصيف لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

 

تقليل نسبة الفقد والتعديات على التيار الكهربائي 

 وقال إن الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى المتابعة والتفتيش، واستخلاص الدروس المستفادة وانعكاس ذلك فى الخطط المرحلية والمستقبلية خلال المرحلة المقبلة.

