نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مناقشات جرت بين أعضاء حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو حول خطة التهجير.

مناقشات إسرائيلية حول مخطط التهجير

وجاء في تقرير القناة العبرية أن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا جامليل قالت: “يجب أن نقنع المصريين بنقل سكان غزة من القطاع، فمصر دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين”.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء كالأتي: “لا أمل في إقناع المصريين”.

وأعربت مصر عن رفضها الشديد لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفع بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.