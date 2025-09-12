اتهامات عائلات الأسرى لنتنياهو: "يرفض أي اتفاق لإنقاذهم"

قالت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إن بنيامين نتنياهو يغلق أبوابه في وجوهنا، وفي وجه أي مقترح لإطلاق سراح أسرانا، ونطالب بعقد لقاء عاجل معه.

ووجه عائلات الأسرى الإسرائيليين حديثهم للرئيس الامريكي ترامب بقولهم: “إن 80 % من الإسرائيليين يريدون صفقة وأنت القادر على الضغط لإنجازها”.

عائلات الأسرى الإسرائيليين توجه نداء لترامب

جاء ذلك في بيان لهيئة عائلات الأسرى، مؤكدين خلاله بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يهتم بالأسرى أكثر من الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، مطالبين ترامب بالعمل على إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح.

وأضافت عائلات الأسرى: “استراتيجية نتنياهو هي دفن أي اتفاق ممكن وليس التفاوض”.

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة

كان قد أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له، أن هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو : “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.