المعارضة الإسرائيلية تفتح النار على حكومة نتنياهو بعد قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعيش حالة انهيار سياسي.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "حكومة 7 أكتوبر (حكومة نتنياهو)  تقودنا إلى عزلة دولية دون إدراك ودون أي استراتيجية مضادة".

 

قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتم اعتماد إعلان نيويورك في تصويت الجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ 142 صوتا ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث في مصير دولة فلسطينية من دون حماس

وكان من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها.

