وسط أجواء روحانية، الشيخ عبد العزيز سلام يحيي ليلة محمدية بالإنشاد والمدائح في السنطة (فيديو)

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز سلام يحيي ليلة محمدية بالسنطة، فيتو

وسط أجواء روحانية مفعمة بالإنشاد والمدائح النبوية أحيا الشيخ عبد العزيز سلام ليلة محمدية في رحاب مسجد ومقام سيدي عبد الناصر القائم ضريحه بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

وشهدت الليلة حضورًا لافتًا من أهالي القرية والقرى المجاورة بمدينة السنطة الذين توافدوا للمشاركة في الأجواء الإيمانية التي امتزجت بذكر الله والابتهالات الدينية حيث تعالت الأصوات في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسط حالة من السكينة والطمأنينة.

وأكد “وجبة الشيخ” خليفة المقام أن مثل هذه الليالي تأتي في إطار إحياء سنن الذكر والمحبة والتأكيد على أن حب الرسول الكريم وٱلـ بيته الأطهار يظل منارة روحية تجمع القلوب على الخير والذكر.

وأضاف "الشيخ" أن الليلة المحمدية تعد واحدة من الفعاليات الدينية التي يحرص أبناء مركز السنطة ومحافظة الغربية على إحيائها لما تحمله من أجواء روحانية تُجدد الروح وتُعزز روابط المحبة بين الناس.

