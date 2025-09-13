في بيان رسمي، إسرائيل تهين الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قرار حل الدولتين

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها الجمعة، رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين.

وجاء في البيان: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتُمد هذا المساء".

وأضاف: "لقد ثبت مجددا أن الجمعية العامة عبارة عن سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي عشرات البنود من البيان الذي اعتمده هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لـ "حماس" كمنظمة إرهابية".

وتابع: "لا يوجد أي ذكر لحقيقة أن "حماس" تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الحرب برفضها إعادة الرهائن ونزع سلاحها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وقد أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة معارضتهما الشديدة للقرار قبل التصويت، غير أن ذلك لم يمنع الجمعية العامة من إقراره بأغلبية واسعة.

وصوتت 142 دولة لصالحه، مقابل 10 دول صوتت ضد، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

