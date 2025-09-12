الجمعة 12 سبتمبر 2025
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيتو

رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والذي يعد نتاجًا لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، والذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم الجمعة، أن حصول القرار على تأييد ١٤٢ دولة هو دليل دامغ على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطالب مصر كل الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.

وشددت مصر على أن تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني للقبول بسيناريو التهجير وترك أرضه وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة.

