قبة الغوري تستضيف غدا عازفة الهارب العالمية كلوديا لوتشيا لامانا

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي تنظيم حفل موسيقي فريد لعازفة الهارب الإيطالية العالمية كلوديا لوتشيا لامانا.

ويُقام الحفل يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في قبة الغوري التاريخية، ويُعدُّ جزءًا من الفعاليات الثقافية الهادفة إلى إثراء المشهد الفني في القاهرة.

تُقدم فيه لامانا، التي تُعد من أبرز عازفات جيلها، أمسية موسيقية استثنائية تمزج بين روائع الموسيقى الكلاسيكية والأعمال المعاصرة، لتُعيد تقديمها على آلة الهارب.

وتستضيف قبة الغوري، الواقعة في منطقة الأزهر، هذه الفعالية التي تجمع بين جمال الموسيقى وسحر العمارة التاريخية، في تجربة فنية تجمع بين عبق الماضي وروعة الفن الحي، وذلك على أن يكون الدخول إلى الحفل مجاني للجمهور.

