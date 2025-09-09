التنمية الثقافية تكرم مسيرة حسن حامد بصالون "كلام في السيما"

تنظم سينما الهناجر التابعة لـصندوق التنمية الثقافية، لقاءً جديدًا من صالون "كلام في السيما" بعنوان "حسن حامد.. رائد الإعلام المرئي المعاصر"، وذلك في السابعة مساء الخميس الموافق 11 سبتمبر بقاعة سينما الهناجر، تحت إشراف المخرج أشرف فايق.

يعد الإعلامي الكبير حسن حامد، أحد أبرز رواد المشهد الإعلامي في مصر والعالم العربي، تبوّأ مواقع قيادية مؤثرة، منها رئاسة قطاع قنوات النيل المتخصصة ورئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم ترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأسهم الإعلامي حسن حامد بشكل بارز في تأسيس وتطوير شبكات فضائية مثل ART ودريم، وعُرِف برؤيته التجديدية تجاه المحتوى الإعلامي، وانفتاحه على حرية الإبداع والإنتاج المستقل.

يأتي هذا اللقاء في إطار إعطاء مساحة للحوار والنقاش حول قضايا الإعلام المعاصرة، حيث سيتناول الصالون التجربة المهنية لـحسن حامد، ويستعرض أثره في تشكيل هويّة الإعلام المصري، ضمن ناظرة تراثية عميقة وحوارية في آن واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.