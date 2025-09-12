الجمعة 12 سبتمبر 2025
جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الإسماعيلي وفوز البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، انتهت اليوم الجمعة مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري والتي شهدت تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0 فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

1- المصري 11 نقطة 
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- زد 9 نقاط
5- بتروجيت 9 نقاط
6- بيراميدز 8 نقاط
7- إنبي 8 نقاط
8- غزل المحلة 7 نقاط
9- البنك الأهلي 7 نقاط
10- سموحة 7 نقاط
11- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
12- وادي دجلة 7 نقاط
13- الجونة 6 نقاط
14- الأهلي 5 نقاط
15- حرس الحدود 5 نقاط
16- طلائع الجيش 5 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الإسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتان
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

 

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي (انتهت)

زد 1-0 الإسماعيلي (انتهت)

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري (انتهت)

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

