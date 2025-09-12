المقاولون يكشف تفاصيل تجديدات استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

شهد استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ملعب نادي المقاولون العرب تجديدات كبيرة هذا الموسم بداية من تطوير غرف خلع الملابس على أحدث النظم كما تم تركيب مقاعد في الدرجتين الأولى والثانية وتطوير دكة البدلاء وشهدت ملاعب الناشئين تطويرا كاملا.



يأتي هذا في ظل سعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وقطاع كرة القدم تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي لتطوير النادي والاستاد.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه يتم الانتهاء أيضا حاليا من إنشاء صالة جيم على أحدث الطرز العالمية بجوار الملعب الفرعي ويواصل المجلس مساعيه لاستمرار التطوير والتجديدات بالاستاد والنادي بما يخدم الفريق الأول وقطاع الناشئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.