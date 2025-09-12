الجمعة 12 سبتمبر 2025
المقاولون يكشف تفاصيل تجديدات استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

استاد المقاولون
استاد المقاولون

شهد استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ملعب نادي المقاولون العرب تجديدات كبيرة هذا الموسم بداية من تطوير غرف خلع الملابس على أحدث النظم كما تم تركيب مقاعد في الدرجتين الأولى والثانية وتطوير دكة البدلاء وشهدت ملاعب الناشئين تطويرا كاملا.


يأتي هذا في ظل سعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وقطاع كرة القدم تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي لتطوير النادي والاستاد.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه يتم الانتهاء أيضا حاليا من إنشاء صالة جيم على أحدث الطرز العالمية بجوار الملعب الفرعي ويواصل المجلس مساعيه لاستمرار التطوير والتجديدات بالاستاد والنادي بما يخدم الفريق الأول وقطاع الناشئين.

