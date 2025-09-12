الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل افتتاح مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة، إذ يلتقي اليوم بتروجت ضد البنك الأهلي، زد ضد الإسماعيلي، فاركو ضد الاتحاد السكندري.

ويغيب  بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة، فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم


1- المصري 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- بتروجيت 9 نقاط
5- بيراميدز 8 نقاط
6- إنبي 8 نقاط
7- غزل المحلة 7 نقاط
8- سموحة 7 نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
10- وادي دجلة 7 نقاط
11- زد 6 نقاط
12- الجونة 6 نقاط
13- الأهلي 5 نقاط
14- الحدود 5 نقاط
15- الجيش 5 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الإسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتان
20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري


الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

